Trei tineri sub 20 de ani au distrus 17 morminte din cimitirul orașului Cahul

18:20

Legea privind amnistia fiscală a suferit câteva modificări, pentru ca, așa cum spune Andrian Candu, „să numai existe îngrijorări din partea partenerilor”. Modificarea legii a fost votată astăzi, 8 noiembrie, în ambele lecturi. Circa 100 de mii de funcționari publici au fost excluși din lista beneficiarilor. Iar mai nou, cei care vor dori să își legalizeze […] The post Cercul celor care s-ar fi putut bucura de amnistie fiscală s-a micșorat considerabil. Se așteaptă reacția FMI și Banca Mondială appeared first on Moldova.org.