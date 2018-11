EXCLUSIV: Mişcarea lui Trump forţează ruperea Uniunii Europene

Steve Bannon va veni in Romania! Aceasta este informatia de ultima ora pe care o prezentam in exclusivitate, instalarea viitorului ambasador al Statelor Unite ale Americii la Bucuresti fiind ”clonata” de prezenta omului care practic a castigat alegerile pentru Donald Trump in tara noastra. Mai mult decat atat, sursele noastre...

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Basarabia Literara