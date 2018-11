Cum vor fi documentate accidentele cu daune materiale nesemnificative

17:40

Agenția Națională pentru Siguranța Alimentelor stabilit într-o anchetă originea pesticidului cu care s-au otrăvit trei copii și doi adulți din satul Flocoasa, r. Cantemir. Bunicul copiilor a luat preparatul „Valsafid" gratuit de la CAP „Ciobalaccia". Cauza intoxicării a fost nerespectarea condițiilor de tratare. Astfel, vaporii de gaz toxic, ce-au apărut în urma intrării pastilelor de […]