Tendințe în lupta cu stresul: CUM funcţionează terapia cu vaci

17:15

„Economia nu are cum să înflorească dacă va fi în continuare sufocată de monopoluri, așa cum se întâmplă acum. Și o să vă zic un exemplu, pentru că le-am promis oamenilor cu care m-am văzut la piață să vorbesc despre asta la televizor și am vorbit despre acest lucru și cu oameni de afaceri. De exemplu, exportul nucilor”, a declarat Maia Sandu în cadrul ediției de aseară a emisiunii „În PROfunzime” de la Pro TV. Potrivit liderei PAS, agenții economici care până acum se ocupau de această cultură nu mai pot exporta, iar prețurile pentru oamenii simpli s-au micșorat foarte mult. „Am fost la piață și am văzut oameni care se plâng că prețurile au scăzut dramatic. De ce? Pentru că familia prim-ministrului a monopolizat exportul de nuci și, respectiv, dictează prețurile în țară. A scăzut dramatic prețul pentru oamenii sărmani care cresc nucile și toamana vin să facă un ban și toate businessurile mai mici care se ocupau de această cultură s-au pomenit acum în prag de faliment, pentru că s-a creat un monopol. Pe lângă toate celelalte monopoluri pe care le aveam, s-a mai creat unul: familia prim-ministrului a hotărât să se îmbogățească pe seama acestui monopol”, a mai spus Maia Sandu. Întrebată dacă există vreo dovadă în acest sens, președinta PAS a menționat că „asta vorbesc oamenii, inclusiv agenții economici care ne-au spus despre această problemă și care au încercat să ajungă în instituții publice, să afle un răspuns și asta li s-a spus din aceste instituții – „nu putem să rezolvăm pentru că e cineva care vine din familia prim-ministrului”. Premierul a reacționat astăzi la declarațiile Maiei Sandu, negând acuzațiile și susținând că acestea au fost făcute în contextul campaniei electorale. „Este cel mai dureros și neplăcut atunci când sunt atacați cei dragi, cei care nu au nicio legătură cu politica. Nici eu, nici familia mea nu are nicio legătură cu monopolul la exportul nucilor”, a scris Pavel Filip pe pagina sa de Facebook. Democratul acuză reprezentanții opoziției că ar fi furioși din cauza realizărilor guvernării și ar inventa subiecte de discuție. „După ce reprezentanții opoziției au încercat sa ne combată la subiecte reale (economie, salarii, pensii) și n-au reușit, acum s-au apucat de inventat subiecte. E campanie electorală, eu înțeleg, dar această acuzație, sincer, s-a lipit ca nuca de perete”, a mai notat șeful Executivului.