Se scumpesc țigările

12:00

Ambasadorul George Cristian Maior a lansat joi, la Washington, în calitate de autor, volumul „Primul spion american: Eroismul tragic al lui Frank Wisner” (America’s First Spy: The Tragic Heroism of Frank Wisner), informează un comunicat de presă remis vineri AGERPRES de ambasada României în Statele Unite ale Americii. Potrivit sursei citate, evenimentul a beneficiat de prezenţa unor distinşi membri ai administraţiei americane, ai corpului diplomatic, jurnalişti, exponenţi ai mediului academic, a...