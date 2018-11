Accident în lanț pe traseul Chișinău-Călărași cu implicarea a două camioane și un automobil

19:10

„Nu este comodă, chiar am verificat chiar cu căruciorul meu. Nu este comodă, este prea strâmtă. Am fost în genunchi, m-am urcat, m-am ținut de bară, dar foarte greu. Am văzut că tot o fată venea foarte greu și o ridicau pe scări, nu era rampă”, Marcel Lemnaru, tânăr cu dizabilitate locomotrie Tânărul s-a adresat […]