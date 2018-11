(foto) Accident la Ocnița. Un bărbat de 75 de ani a decedat după ce s-a izbit cu motoreta într-o mașină

16:00

BMW Motorrad a stabilit noua categorie de produs în zona mobilității urbane în 2011, cu debutul modelelor C 600 Sport şi C 650 GT în segmentul maxi scuterelor. Acestea au fost urmate apoi de C 400 X, care a fost prezentat pentru prima dată în toamna lui 2017 – un vehicul premium şi dinamic pentru segmentul scuterelor de cilindree medie.