Calendar istoric - 10 noiembrie

Expoziţia, 'Mickey: The True Original Exhibition', va putea fi vizitată la Meatpacking District din New York până la 10 februarie anul viitor şi are ca exponate diferite opere de artă, fotografii de mari dimensiuni, interacţiuni creative şi articole personalizate comercializate de-a lungul atâtor aniversări. Cei aproximativ 1.500 de metri pătraţi de expoziţie au fost instalaţi la New York, deoarece acesta este oraşul în care celebrul şoricel a debutat pe marele ecran, la 18 noiembrie 1928, cu scurtmetrajul 'Mickey Mouse: Steamboat Willie'. Expoziţia oferă posibilitatea de a admira opere ale unor artişti reputaţi precum Keith Haring, care în 1981 l-a reprezentat pe Mickey în desenul său 'Untitled (Mickey Mouse)'. Lucrarea este însoţită de o selecţie de instantanee originale din anii 80 ale Haring, alături de alte imagini ale vedetei Disney făcute de fotograful Tseng Kwong Chi. Spaniolul Javier Sánchez Medina, cunoscut pentru lucrările sale realizate din fibre naturale, participă şi el la expoziţie cu o sculptură din in şi ratan care îl reprezintă pe celebrul şoricel. Artiştii americani Daniel Arsham şi Katherine Bernhardt participă de asemenea cu lucrările lor la această expoziţie inedită, care include piese originale şi istorice inspirate din personajul Mickey Mouse.