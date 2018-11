Redactorul-șef de la Meduza a demisionat

08:20

Un cutremur cu magnitudinea de 3,6 grade pe scara Richter s-a produs joi dimineaţa, la ora 05.47, în judeţul Vrancea, la adâncimea de 70 de kilometri, potrivit Institutului Naţional pentru Fizica Pământului (INFP). Orașele cele mai apropiate de epicentrul cutremurului sunt Nehoiu (46 km), Covasna (48 km), Slănic-Moldova (51 km), Odobeşti (52 km), Oneşti (54 […]