Mihai Gofman: Frauda bancară a fost o diversiune pentru a bloca vectorul european al țării noastre

19:10

Guvernul va organiza şi în acest an, în centrul Capitalei, Târgul de Crăciun. Acesta va fi deschis în perioada 15 decembrie – 15 ianuarie, pe strada 31 august, în perimetrul străzilor Bănulescu-Bodoni și Pușkin. Pentru organizare, executivul va aloca opt milioane de lei. „Nu-mi rămâne decât să mă bucur că am reușit anul trecut să […] Post-ul Guvernul va organiza şi în acest an, în centrul Capitalei, Târgul de Crăciun apare prima dată în CANAL 2.