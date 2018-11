Facebook adaugă opţiune pentru ştergerea mesajelor trimise accidental pe Messenger

11:40

„Când mă lua la bătaie, mai întâi mă apuca de păr ca să mă țină și să mă bată mai bine. Eu încercam să-mi apăr burta să nu lovească în copil. Dar când am ajuns în a opta lună de sarcină, m-a bătut așa de tare încât peste trei zile am născut”. Așa descrie Cristina Petrov viața sa anterioară și perioada în care l-a purtat în pântec pe Dumitru, un copil care, păzit de mama sa, s-a născut sănătos acum aproape un an.