(video) Gofman: La indicația lui Platon, soției mele i-a fost tăiată frâna, noroc că avea viteză mică. Au vrut ca eu să tac!

09:20

Blggerul Corneliu Gnadrabur: Am ascultat micul interviu acordat de Mihail Gofman si am retinut urmatoarele informatii despre furtul miliardului: Artizan si organizator: Veaceslav Platon; Protector din partea Statului: Vlad Filat; Consultant emerit si ambasador: P. Lucinschi; Omul care doar ducea valizele cu bani: Shor; Omul de baza din CCCEC/CNA: Cristina Tarna; Omul responsabil din Gov: Sergiu Palihovici; Omul… Articolul (Video) Reacția unui blogger, după interviul lui Gofman: Am reținut următoarele informații despre furtul miliardului! apare prima dată în Telegraph Moldova.