Primăria Moscovei acordă numele spionului britanic trădător Kim Philby unei piețe din apropierea sediului FSB

O piața din Moscova, din apropierea sediului Serviciului Federal de Securitate, succesorul KGB-ului sovieticv se va numi Kim Philby, spionul britanic care s-a refugiat in Uniunea Sovietica în 1963. Decizia a fost luata de primăria capitalei Rusiei, pe fuundalul tensionarii relațiilor dintre Londra si Moscova. Philby, care este considerat de Marea Britabnie drept cel mai mare trădator al perioadei Razboiului Rece, a lucrat la serviciul britanic de informații MI6 din 1940 și ajunsese șeful serviciului de contraspionaj și persoana de legatura cu Statele Unite. A fost descoperit în 1963 că lucra ca agent dublu, pentru sovietici și că furniza informații Moscovei. S-a refugiat in Uniunea Sovietică dintr-o misiune de la Beirut. A trăit in capitala Uniunii Sovietice pina in 1988, in apropierea pieței care ii poarta acum numele.

