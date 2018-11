Codul Serviciilor Audiovizualului și alte documente respinse de Igor Dodon vor fi trimise pentru promulgare în cel mai apropiat timp

08:45

Jeff Sessions, secretarul american al Justiţiei şi procuror general, şi-a prezentat miercuri seară demisia, la solicitarea preşedintelui SUA, Donald Trump, informează CNN.Surse politice au declarat că preşedintele Donald Trump i-a cerut miercuri demisia lui Jeff Sessions.Secretarul Justiţiei i-a transmis sa demisia lui John Kelly, şeful de cabinet de la Casa Albă. "Domnule preşedinte, la solicitarea dv., îmi prezint demisia", a scris Jeff Sessions.În cursul unei conferinţe de presă, Donald Trump a refuzat să răspundă la o întrebare despre situaţia lui Jeff Sessions."Îi mulţumim procurorului general Jeff Sessions pentru activitate şi îi dorim cele bune! Succesorului lui va fi desemnat la o dată ulterioră", a transmis Donald Trump prin Twitter.Rod Rosenstein, adjunctul procurorului general, probabil va rămâne în funcţie, urmând să monitorizeze activitatea Comisiei conduse de procurorul special Robert Mueller, care investighează ingerinţele electorale ruse şi presupusele contacte între Moscova echipa de campanie a lui Donald Trump.În septembrie, Donald Trump l-a criticat dur pe Jeff Sessions, procuror general şi secretar al Justiţiei, denunţând atitudinea acestuia faţă de imigraţie şi decizia de recuzare din ancheta privind ingerinţele electorale ruse. "Nu am procuror general, este foarte trist", a declarat Donald Trump într-un interviu acordat HillTV. Donald Trump a reluat criticile faţă de hotărârea lui Jeff Sessions de a se recuza din investigaţia privind ingerinţele ruse în scrutinul prezidenţial desfăşurat în SUA în 2016. Preşedintele SUA a subliniat că nu este mulţumit de "multe lucruri" legate de activitatea lui Jeff Sessions. "Nu sunt încântat de ce se întâmplă la frontieră, nu sunt încântat de multe lucruri", a afirmat Trump.În august, Donald Trump a denunţase atitudinea lui Jeff Sessions faţă de investigaţia procurorului special Robert Mueller privind ingerinţele ruse şi presupusele contacte cu fosta echipă de campanie republicană. Donald Trump a afirmat, într-un interviu acordat postului Fox News: "Am numit un procuror general care nu a preluat niciodată controlul asupra Departametnului Justiţiei. Jeff Sessions nu a preluat deloc controlul asupra Departamentului Justiţiei, iar acesta este un lucru incredibil. Jeff Sessions s-a autorecuzat, ceea ce nu ar fi trebuit să facă. Ori ar fi trebuit să îmi spună înainte de a-l numi. Chiar şi adversarii îmi spun că Jeff Sessions ar fi trebuit să îmi spună că intenţiona să se autorecuze şi că nu ar fi trebuit să îl numesc în funcţie. A fost numit în funcţie, iar apoi s-au autorecuzat. Am spus: «Ce fel de om este acesta?». Ştiţi care este singurul motiv pentru i-am dat acest post? Pentru că am simţit loialitate, a fost unul dintre susţinătorii mei de la început. A participat la campania electorală. El ştie că nu a existat complicitate cu Rusia".Jeff Sessions, secretarul american al Justiţiei şi procuror general, a respins atunci criticile preşedintelui Donald Trump, subliniind că nu va ceda presiunilor politice. "Am preluat controlul asupra Departamentului Justiţiei în momentul învestiturii. Cât timp sunt procuror general, acţiunile Departamentului Justiţiei nu vor fi influenţate inadecvat de considerente politice. Eu cer cele mai înalte standarde, iar în cazul în care nu sunt întrunite, iau măsuri", a spus Sessions.sursa: mediafax.ro