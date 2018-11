PRBAR: Este nevoie de continuitate in mandatul actualei conduceri ASF

13:00

Gothaer Asigurari Reasigurari investeste in a-si optimiza si mobiliza toate resursele de care dispune pentru o reactie cat mai rapida in cazul unui eveniment catastrofal. "Nevoile fiecarui client sunt importante pentru Gothaer, iar in contextul in care un astfel de eveniment catastrofal presupune acumularea unui volum mult mai ridicat de avizari de daune decat in mod obisnuit, compania isi intareste demersurile pentru a fi pregatita sa fie alaturi de fiecare dintre clientii sai, in cel mai bun si mai rapid mod cu putinta", arata compania.