Două mii de lei pentru documente auto false și doi ani de închisoare

17:01

„Când mă lua la bătaie, mai întâi mă apuca de păr ca să mă țină și să mă bată mai bine. Eu încercam să-mi apăr burta să nu lovească în copil. Dar când am ajuns în a opta lună de sarcină, m-a bătut așa de tare încât peste trei zile am născut". Așa descrie Cristina […]