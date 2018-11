Facebook va permite utilizatorilor să şteargă mesajele trimise accidental

14:20

Justin Timberlake vorbește în cartea sa autobiografică „Hindsight: and All the Things I Cant See in Front of Me” despre momentul în care s-a îndrăgostit de soția sa, Jessica Biel. În prima sa carte, Justin Timberlake a creat o experiență dinamică caracteristică, care combină o colecție intimă și remarcabilă de anecdote, reflecții[...]