Rezultatele evoluării echipei moldoveneşti la campionatul de arte marţiale

Preţul poliţei medicale rămîne neschimbat al şaselea an consecutiv. În 2019, va putea fi cumpărată cu 4056 de lei, iar cei care o vor procura pînă în data de 1 aprilie se vor bucura de reduceri.Prevederile se conţin în proiectul bugetului asigurărilor medicale pentru anul viitor, supus consultărilor la Guvern."Am consultat şi am ajuns la concluzia că pentru populaţia va fi foarte benefic c