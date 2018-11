Dodon, la un pas de suspendare? Parlamentul a revotat Codul serviciilor audiovizuale

09:10

Vremea s-a răcit simţitor în această noapte, în nordul ţării, unde se aşteaptă temperaturi sub zero. Mâine vom avea parte de cer variabil. Precipitaţii nu vor cădea, vântul va sufla moderat, iar presiunea atmosferică va fi ridicată. La Briceni şi Soroca, pe timp de zi, vor fi 10 grade, la Bălţi se vor înregistra 11.