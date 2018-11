Actorul și regizorul Petru Hadîrcă, decorat de președintele României Klaus Iohannis

18:00

În fiecare an, Republica Moldova pierde 3,8% din PIB din cauza fumatului, arată datele unui raport al Băncii Mondiale. Consumul produselor de tutun are un impact negativ asupra stării de sănătate a cetățenilor, întrucât provoacă diverse boli al căror tratament necesită cheltuieli mari de asistență medicală și duce la absenteismul forței de muncă. Conform estimărilor AGORA, un fumător înrăit ar putea economisi peste 8.000 de lei în fiecare an dacă ar renunța la tutun.