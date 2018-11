Vladimir Putin şi Donald Trump vor avea o scurtă întrevedere neoficială la Paris pe 11 noiembrie

22:20

Administrator de Birou, Biroul din Republica MoldovaSumarul funcției: Administratorul de Birou este responsabil de gestionarea administrativă și de oficiu a Biroului și angajaților. În această calitate, persoana dată asigură oferirea de suportul administrativ și operațional pentru Șeful Biroului, Directorul Serviciului, și echipei de jurnaliști a Biroului în efortul depus pentru realizarea misiunii de radiodifuzare. Administratorul de Birou este responsabil de menținerea unui mediu de lucru eficient în oficiu, asigură conformarea cu legislația națională, precum și politicile și procedurile RFE/RL, raportare și își asumă răspunderea pentru funcționarea tuturor departamentelor relevante. Cerințele:Studii: Preuniversitare/Postliceale.Experiența: Managementul oficiului / administrarea afacerii, Gestionarea contabilă / salarizarea.Aptitudini speciale: Înțelege și satisface necesitățile clienților (interni și externi) într-un mod util, Cunoaște limba engleză de lucru, nivelul minim intermediar, Cunoaște legislația țării gazdă, Cunoaște modul de operarea a aplicațiilor MS Office Suite, Are abilitatea de a învăța sisteme și aplicații noi, Are abilitatea de a lucra sub supraveghere minimă și poate stabili prioritatea în cazul unor sarcini multiple, Este fiabil, precis, atent la detalii și este capabil să lucreze sub presiune, Are abilități de comunicare și relaționare interpersonală, inclusiv discreția, Este un jucător de echipă. Pentru mai multe informații despre această funcție accesați pagina https://pressroom.rferl.org/jobs/detail/BMLB005-1801.html, unde puteți completa cererea pentru angajare.