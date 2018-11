Zeppelin: Mihail Gofman face declarații noi despre furtul din sistemul bancar

14:20

Aflat la jumătatea mandatului, preşedintele Donald Trump are, potrivit sondajelor, o popularitate de aproximativ 40%. Liderul de la Casa Albă s-a implicat activ în campania electorală în speranţa că Partidul Republican va putea menţine majoritatea în Congresul SUA. În scrutin vor fi desemnaţi 35 de membri ai Senatului (din totalul de 100) şi toţi cei 435 de membri cu drept de vot ai Camerei Reprezentanţilor. În plus, vor avea loc alegeri regionale şi locale în zeci de state americane. Conform proiecţiilor, Partidul Democrat are şanse reale de a obţine majoritatea în Camera Reprezentanţilor, iar republicanii ar putea menţine controlul asupra Senatului. În ultima săptămână, preşedintele Donald Trump, un politician republican, a intensificat retorica antiimigraţie, acuzând Partidul Democrat că vrea menţinerea legislaţiei flexibile pentru a permite accesul străinilor în mod ilegal în Statele Unite.