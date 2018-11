Pavel Filip a avut o întrevedere cu noul șef al Oficiului Consiliului Europei în Republica Moldova, William Massolin

11:45

"Când am aflat că Michael va primi o stea, m-am gândit 'De ce a durat aşa demult?'. Mai ales că el a fost mereu cu un pas înaintea celorlalţi'', a spus Fonda cu ocazia ceremoniei. Douglas a apărut în peste 60 de filme şi producţii de televiziune, printre care serialul poliţist ''The Streets of San Francisco'' din anii '70, thrillerele psihologice ''Fatal Attraction'' şi ''Basic Instinct'' şi filmul recent ''Ant-Man'', care adaptează o serie de benzi desenate Marvel. Jane Fonda, fiica actorului Henry Fonda, a spus că atât ea, cât şi Douglas au trebuit să facă faţă provocărilor faptului de a se fi născut în familia unor actori celebri, fiind nevoiţi să îşi găsească propriul drum. "Am fost suficient de norocos să fac parte atât din Hollywoodul clasic, cât şi din noul Hollywood", a spus actorul. Actorul a adăugat că este onorat să fie unul dintre cei peste 2.600 de bărbaţi şi femei de pe Walk of Fame: "Sunt oameni care îşi iubesc meseria şi cărora le place să amuze oameni din lumea întreagă".