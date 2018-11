Află cum îl poți invita pe Ilie Dercaci în liceul tău, cu o lecție de dezvoltare personală

17:40

S-a demonstrat științific că pozele cu animale îți pot îmbunătăți starea de spirit. Poți să verifici această teorie privind imaginile următoare! Un studiu efectuat în Japonia a demonstrat că este suficient să privești fotografii cu animale pentru a te simți mai fericit. Oamenii reacționează imediat la vederea imaginilor și videoclipurilor cu animale drăguțe, prin creșterea […] The post 12 imagini superbe care îți vor însenina ziua appeared first on The Woman.