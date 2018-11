Proprietarul unor bordeluri din Statele Unite care a murit în luna octombrie, a câștigat alegerile din statul Nevada

11:50

Construcţia celui mai mare adânc tunel de metro în China a fost încheiată.Acesta are o lungime de 8,1 kilometri şi parţial coboară sub apă, asigurând transportul dintre partea de Est şi Vest al oraşului Quindao, provincia Shangdong, anunţă compania Chiana Railway No. Citește mai departe...