Vrea să facă DOUĂ NUNȚI! Interpretă: „O să mă uit ce e în vogă, dar voi alege rochia pe care o voi simți”

Magdalena Pîrlici reprezintă Republica Moldova la concursul internațional de frumusețe – Miss Model of the World 2018, informează SHOK.md. Șatena deja se află în China. Finala competiției va avea loc la 17 noiembrie curent, în orașul Shenzen. La Miss Model of the World participă reprezentantele a 60 de țări. SHOK.md