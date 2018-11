Ce înseamnă să-ți introduci datele cardului pe Facebook sau WhatsApp

10:10

„How to Exist OK” este o rubrică nouă care încearcă să-și dea seama cum să trăiești ok. În ea, scriitorul, artistul și existențialistul Humpty Dumpty Gideon Jacobs stă de vorbă cu diverși înțelepți – călugări, preoți, teologi, psihologi, filosofi, barmani, centenarieni, etc – și-i întreabă cum să supraviețuiești ca om și să treci prin lume cărând după tine aceste kilograme de conștiință într-o plasă de piele care se deteriorează rapid, scrie vice.com