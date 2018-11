Episcopul de Soroca revoltat pe organizatorii petrecerii de Halloween în cetate

17:10

Primăria Chișinău a anunțat astăzi că în acest an vor fi achiziționate 10 autospeciale noi de deszăpezire, pentru necesitățile Î.M. Regia „EXDRUPO". Autospecialele sunt multifuncționale, dotate cu lopată și perie, putând fi utilizate atât pentru deszăpezire, cât și pentru lucrările de întreținere a drumurilor. Noile utilaje vor permite deszăpezirea obișnuită, prin împrăștierea de nisip și […]