Alegerile din SUA // O astronaută americană a votat din cosmos

14:50

Compania spaniolă de textile Inditex, care se specializează în fabricarea și distribuirea produselor textile de diferite branduri cunoscute precum: Zara, Zara Home, Massimo Dutti, Pull&Bear, Bershka, Oysho, Uterque, Lefties și Stradivarius, admite posibilitatea extinderii comerciale şi de producere pe viitor în Republica Moldova. Declaraţia a fost făcută de directorul pentru extindere al Companiei Inditex, Alberto […] The post Zara, Bershka, Massimo Dutti și alte branduri ale companiei spaniole INDITEX ar putea fi produse şi comercializate în Moldova appeared first on Moldova.org.