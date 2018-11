Alegeri în SUA, rezultate preliminare: republicanii își mențin majoritatea în Senat. Democrații, pe cale să câștige Camera Reprezentanților

11:30

Compania Facebook a anunțat că a blocat 115 utilizatori ai rețelei după ce autoritățile americane au alertat compania ca aceste conturi ar putea fi in legatură cu o țara străină. Agentiile federale din domeniul justitiei au alertat americanii, in preajma alegerilor de la jumătatea mandatului prezidențial să fie precauți căci pe rețele de socializare „forțe străine” ar putea să încerce răspîndeasca știri și dezinformari. Agentiile americane au avertizat in legatura cu posibilele acțiuni ale Iranului si, mai ales, ale Rusiei. Potrivit șefului Serviciului de securitate cibernetica de la Facebook, unele conturi erau pe Instagram, altele pe Facebook – unele din limba engleza, altele in franceza și rusa.