Osho: iubirea este cea mai mare terapie posibilă

14:40

Pe lângă faptul că este incredibil de gustos și sănătos, nectarul de gutui este foarte simplu de realizat şi e o alternativă sănătoasă la cel din comerț pentru că nu conţine coloranți sau conservanți. Iată rețeta de preparare a nectarului de gutui. Ingrediente: 4-5 gutui mari 750 ml de apă; 200 gr zahăr Mod de preparare: […] The post Nectarul de gutui, un adevărat deliciu! appeared first on The Woman.