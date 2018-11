TRAGIC: A mancat un melc, a paralizat si a murit

11:50

Organizația „People in Need Moldova” a anunțat concurs de granturi în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” (2017-2019), finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională”. Concursul este […] Articolul ATENTIE Businessmani! Puteti beneficia de un grant de 5 mii EURO apare prima dată în IMPACT TV.