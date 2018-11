Pe mai multe adrese din Capitală va fi sistată apa

18:30

"Localizarea actuală a lui Starman. Următoarea oprire, restaurantul de la capătul Universului", au scris reprezentanţii companiei SpaceX într-un mesaj publicat vineri pe Twitter, însoţit de o imagine care arată diagrama orbitelor planetelor din Sistemul Solar. A doua propoziţie din acel mesaj online reprezintă o referire la regretatul scriitor Douglas Adams. "The Restaurant at the End of the Universe" ("Restaurantul de la capătul Universului") este al doilea roman din seria SF "Hitchhiker's Guide to the Galaxy" ("Ghidul autostopistului galactic"), scrisă de Douglas Adams şi care conţine cinci cărţi. "Starman" şi Tesla Roadster - ce i-a aparţinut lui Elon Musk - nu vor rămâne însă pentru totdeauna dincolo de orbita planetei Marte. Manechinul şi bolidul lui, aşa cum arată diagrama prezentată de SpaceX pe Twitter, vor reveni pe orbita lor heliocentrică, apropiindu-se în cele din urmă de Soare la fel de mult ca Terra. Ei se vor apropia la câteva sute de mii de kilometri de planeta noastră în 2091, potrivit unui studiu de modelare computerizată a orbitelor. Autorii acelui studiu au determinat că vehiculul se va prăbuşi fie pe Venus, fie pe Terra, cel mai probabil peste câteva zeci de milioane de ani. Ei au acordat bolidului spaţial o şansă de 6% de a ciocni cu Terra în următorul 1 milion de ani şi o şansă de 2,5% de se izbi de Venus în acelaşi interval menţionat. Traiectoria urmată în spaţiu de "Starman" şi bolidul lui poate fi urmărită pe internet la adresa whereisroadster.com, un site creat de Ben Pearson, fondator al Old Ham Media. A doua misiune a lansatorului spaţial Falcon Heavy, ce vizează plasarea unui satelit de comunicaţii saudit, Arabsat-6A, pe o orbită geostaţionară, este programată pentru ianuarie 2019.