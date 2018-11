Organizația Tratatul de Securitate Colectivă ar urma să aibă un nou lider, al cărui nume va fi discutat la reuniunea la vîrf de la Astana

09:50

In Statele Unite au loc astazi asa numitele alegeri la jumătatea mandatului prezidențial. Sunt disputate toate cele 435 de locuri in Camera Reprezentantilor și 33 din cele 100 ale Senatului. De rezultatul acestor alegeri va depinde evolutia ulterioara a președinției lui Donald Trump. Potrivit sondajelor de opinie, democrații au un avans ce le-ar putea permite să preia Camera Reprezentantilor, dar in unele confruntari, sondajele arata că diferența între democrați si republicani este în marja de eroare a sondajelor. Pînă în ultimele zile ale campaniei electorale, președintele Donald Trump a fost activ în dorința de a-și dinamiza baza electorală, sperind o victorie precum cea din 2016. În tabara democraților, fostul președinte Barack Obama a făcut campanie electorală pentru candidații democrati si pentru o prezența masiva la urne. Pentru Barack Obama in aceste alegeri se disputa viitorul valorilor americane. Aproximativ 36 de milioane de americani au votat deja înainte de scrutinul de astazi.