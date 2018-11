Dodon îi șantajează pe moldoveni: Dacă după alegeri rămâne aceeași guvernare vom impune interdicții și mai dure!

17:00

CAMBRIDGE – În ultimul deceniu, cercetările făcute de economiști, inclusiv de noi, au condus la stabilirea unei explicații larg acceptate pentru criza financiară din 2008-2009. Așa cum arătăm în noua noastră carte, A Crisis of Beliefs: Investor Psychology and Financial Fragility, cauza fundamentală a crizei a fost dezumflarea bulei imobiliare începând cu 2007. Mulți ani până la acest moment, prețurile caselor din Statele Unite crescuseră dramatic, fenomen alimentat de împrumuturile masive ale cumpărătorilor de locuințe și de investițiile băncilor în ipoteci și în titluri de valoare garantate prin ipoteci. Când bula imobiliară s-a spart, băncile și debitorii au avut de suferit.