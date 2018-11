PL, PLDM, PAS și PPPDA ar putea avea candidați comuni pe circumscripții la alegerile parlamentare din 24 februarie

10:30

În timpul ceremoniei găzduite de oraşul Bilbao, în nordul Spaniei, Cabello (21 de ani), desemnată marea câştigătoare şi a MTV Video Music Awards din luna august, şi-a îndemnat fanii din Statele Unite să meargă la alegerile parlamentare de la jumătate de mandat de săptămâna aceasta. Cântăreaţa, care a cunoscut succesul ca membră a trupei de fete ''Fifth Harmony'', înfiinţată în timpul celui de-al 12-lea sezon al emisiunii X-Factor din Statele Unite, a declarat că se bucură că este considerată un exemplu demn de urmat. ''Cred că semnalul pentru mine a fost să fac ceea ce mă face fericită, chiar dacă este înspăimântător; merită să rişti pentru că eşti responsabil pentru fericirea ta. Şi da, foarte important, mergeţi la vot!'', a spus aceasta. Janet Jackson, care a primit premiul ''Global Icon'', a interpretat hituri din cei 40 de ani de carieră, înconjurată de o trupă de toboşari africani, torţe, aruncători de flăcări şi peste 20 de dansatori. Evenimentul a avut loc la centrul expoziţional din Bilbao şi fost prezentat de Hailee Steinfeld, care a interpretat ''Back to Life'', melodie care va face parte din coloana sonoră a viitorului film ''Bumblebee''. Unul dintre momentele-cheie ale serii a fost melodia ''Malamente'', interpretată de cântăreaţa flamenco Rosalia, care şi-a făcut intrarea pe scenă înt-un camion gigant. Trupa britanică rock Muse, de cinci ori câştigătoare a MTV Europe Music Awards, a cântat hitul ''Pressure'', pe stadionul San Mames din Bilbao. Alte interpretări remarcabile din cadrul galei au inclus Bebe Rexha, care a cântat ''I'm a Mess'' într-o cadă de baie înconjurat de asistente medicale şi 100 de dansatori, şi Halsey, care a a interpretat ''Without Me'' sub o perdea de apă. Spectacolul a fost deschis de Nicki Minaj, cu noul său hit "Good Form", urmată de melodia "Woman Like Me" în colaborare cu Little Mix. Minaj a primit premiile pentru "Best Look" şi "Best Hip-Hop".