Reprezentanții PL, PLDM, PAS și Platforma DA s-au întâlnit. Subiectele discutate

De 12 ani, Natalia Matiescu este pasionată de frământarea, ornarea şi coacerea pâinii artizanale. Iuței, Negriței, Sărăței, Mărărei, Chimenței, Crocănței, Colotăcei, Znaki, Crăpăcioasa, Kita, Germană, Pumpernickel, Geamănă, Zengaliskii, Borodinskii sunt micile ei cărți de vizită. Recent, Natalia a decis să transforme această mare pasiune a ei în ceva mai mare, iar pentru asta are nevoie […]