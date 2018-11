/VIDEO/ „Tête-à-tête”

15:00

Încă 20 de zile de arest pentru Gheorghe Petic, fostul polițist de frontieră acuzat de viol. După o ședință care a durat cumulativ mai bine de 12 ore, magistrații din Judecătoria Bălți au decis să-i prelungească perioada de arest. Avocații […] The post /VIDEO/ Încă 20 de zile de arest pentru Gheorghe Petic appeared first on TVN - TELEVIZIUNEA NORDULUI.