La Bălți a fost lansat un concurs de granturi pentru dezvoltarea afacerilor în nordul Moldovei

People in Need Moldova a anunțat concurs de granturi în cadrul proiectului „Un nou impuls pentru dezvoltarea afacerilor în Regiunea de Dezvoltare Nord a Moldovei” (2017-2019), finanțat de Agenția Cehă pentru Dezvoltare și implementat de People in Need Moldova în parteneriat cu Agenția de Dezvoltare Regională (ADR) Nord și Asociația obștească „Pro Cooperare Regională”. Concursul este adresat întreprinderilor mici și mijlocii (ÎMM) din Regiunea de Dezvoltare Nord și este deschis până duminică, 25 noiembrie a.

