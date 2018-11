Două universități din Moldova au fost incluse în topul instituțiilor superioare de învățământ pentru anul 2019. Care sunt acestea

11:30

Curtea Europeană a Drepturilor Omului a pronunțat hotărârea în cauza O.R. și L.R. v.s. Republica Moldova. La 7 aprilie 2009, reclamantele O.R. și L.R. au fost reținute de către poliție și conduse la Comisariatul General de Poliție din municipiul Chișinău. După semnarea procesului verbal privind reținerea lor, polițistul A.C. a condus reclamantele într-un alt birou unde acestea au fost obligate să se dezbrace și să facă așezări în prezența polițiștilor M.Ț. și V.D.