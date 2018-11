Viața lui a fost un cântec. Un cântec îi va fi și amintirea

09:15

Frumoasă înșiruire de cifre: pe data de 1, luna a 11-a, am făcut 11 ani.Ne-am zis de la începuturi că ne dorim să fim primii în toate și iată că ne reușeșete.Am fost primii din Ungheni care am lansat un ziar regional. Am fost primii în regiune, care am creat un site viabil, conform tuturor rigorilor. Am fost primii în regiune, care am introdus multimedia, adică și ziar, și site, și galerii foto, și clipuri video. Am fost primii care am acceptat și am învățat o nouă metodă de activitate, întitulată MoJo, adică jurnalismul mobil.Suntem primii la numărul de premii obținute de-a lungul anilor. Suntem primii și la numărul de proiecte implementate.Ce-am mai făcut, ce așteptări avem, cum a fost și cum va fi? Vedeți în materialul video de mai joshttps://www.youtube.com/watch?v=Be-xBA6UAlY&fbclid=IwAR13amVOLs1PVhs8xL1vPkQEVslgpFTm6g-UMm6xH0lN6uRKpGxwaBhRBEQ