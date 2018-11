Noua Caledonie rămîne în componența Franței

13:00

Plecînd în următoarea noastră călătorie de-a lungul rîurilor, am realizat că un an secetos, cum s-a dovedit a fi anul 2015, nu este cel mai bun timp pentru aceasta. Am decis însă că va fi util să cercetăm unul dintre rîurile mici tipice ale Moldovei, anume într-o astfel de perioadă.Căci cele mai multe dintre cele 3085 de rîuri mici și mari ale țării sînt foarte dependente de sezon, climă, iar