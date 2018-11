Omul Săptămânii: Serghei Popovici, Director al I.P. „Serviciul Tehnologia Informaţiei și Securitate Cibernetică”

În această săptămână, Serviciul Tehnologia Informației și Securitate Cibernetică, sub patronajul Cancelariei de Stat și a Guvernului Republicii Moldova aorganizat „Moldova Cyber Week 2018”, alăturându-se astfel inițiativei europene de a aduce în prim plan subiectul securității cibernetice, cu un program variat de activități dedicate construirii unui viitor digital securizat. În cadrul evenimentului săptămânii curente, a fost remarcatDirectorul Serviciului Tehnologia Informaţiei și SecuritateCibernetică, Serghei Popovici, care a gestionat eficient cele 5 zile de „Moldova Cyber Week 2018”, or tot ce înseamnăprezentări, workshop-uri tematice, scenarii în format cyberdrill, întrevederi și discuții cu experți internaționali în securitatea IT. Un subiect sensibil pe care Serghei Popovici l-a ținut în vizorullui în această săptămână a fost siguranța copiilor în spațiulonline. Scopul urmărit a fost creșterea nivelului deconștientizare și informare privind riscurile la care pot fi expușicopiii atunci când navighează în mediul online. De asemenea, în cadrul evenimentului, Serghei Popovici a reușitsă adune la un loc oficiali guvernamentali, lideri ai sectoruluipublic, experți notorii în securitatea IT, companii de profil dinMoldova, România, Ucraina, Lituania, Olanda, Estonia, SUA, participanți din Europa și regiunea CSI, care au pus în discuțiecele mai actuale probleme din domeniul securității cibernetice. TRIBUNA […]

