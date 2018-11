Un român de 23 de ani a fost inclus pe lista „10 cei mai mari tineri ai lumii”

La 3 ani învăța să citească, la 14 primea deja medalii internaționale pentru inovații tehnice. Așa că nu e deloc de mirare că astăzi, la 23 de ani, Cornel Amariei are peste 50 de invenții în curs de patentare și distincția "10 cei mai mari tineri ai lumii" ("Ten Outstanding Young Persons of the World"), un titlu acordat de Junior Chamber International (JCI), o organizație internațională renumită.

