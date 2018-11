Patriarhul Daniel, somat de Fisc să-şi plătească impozitele şi taxele!

08:30

Evenimente 625: Honoriu I este ales papă. 644: În Medina, Umar ibn al-Chattab, cel de-al doilea calif musulman este ucis de o sclavă persană. 1444: Bătălia de la Linnich. 1462: Spania: Henric al IV-lea de Castilia este proclamat principe de Cataluña. 1481: Regatul Navarei: Francisc de Foix este încoronat Rege. 1483: Giuliano della Rovere, viitorul papă Iuliu al II-lea, este nuumit episcop al Bolognei, (Italia). 1493: Cristofor Columb a descoperit Insula Dominica în Marea Caraibilor. 1536: Viceregatul de Perú: pentru Real Cédula se confirmă transferul capitalei de la Jauja în Lima, cunoscută cu numele de „Ciudad de los Reyes". 1591: Este ales Papa Inocențiu al IX-lea. 1591: Căpitanul portughez Juan Fernández de León fondează orașul Guanare, actualmente pe teritoriul Venezuielei. 1592: Mexic: Orașului San Luis Potosí, (SLP) i se acordă titlul de oraș. 1622: Barockschloss Bílence, după ce a căzut în dizgrație, a fost confiscat. 1624: Viceregatul Noii Spanii: Rodrigo Pacheco y Osorio, marchizul de Cerralvo, preia posesiunea ca cel de-al 15-lea vicerege. 1762: Tratatul de la Fontainebleau între Spania și Franța, prin care Luisiana trece sub putere spaniolă. 1780: Argentina: În Buenos Aires sunt imprimate primele documente în tipografia regală: „Real Imprenta de Niños Expósitos”. 1791: Bătălia de la Fort-Wayne, războinicii Miamis îl surprind în bătălie pe maiorul *Arthur Saint-Clair, care din 1300 de oameni a pierdut 600; dintre băștinași au murit numai 66. Aceasta este cea mai mare pierdere a americanilor în războaiele lor de masacrare a „pieilor roșii”. 1792: Mexic: se deschid porțile Universității de la Guadalajara, în „Noua Galiție” (azi Estado de Jalisco). 1795: Franța: Se constituie „Directoratul”. 1800: A fost înființată Casa Albă, reședința președinților SUA, situată în Washington. Clădirea a fost construită după planurile arhitectului James Hoban, lucrările începând în anul 1792. 1810: La teatrul „San Moise” din Veneția este prezentată opera „La Cambiale di matrimonio“ de Gioacchino Rossini. 1820: Independența Ecuadorului. 1821: Independența statului Nicaragua. 1823: Președintele peruan José de la Riva-Agüero trimite viceregelui La Serna o pledoarie pentru înființarea regatului de Peru, independent de Spania, având totuși pe tron un principe spaniol. 1827: Premierea operei comice „Le Roi et le batelier“ de Fromental Halévy pe scena pariziană Opéra-Comique. 1883: Spania: Antonio Gaudí, arhitectul modernist, primește aprobarea de a continua construcția „templului” barcelonez Sagrada Familia. 1834: A fost fondat în București Muzeul de Istorie Naturală și Antichități. 1844: La Teatrul Argentina din Roma are loc debutul lui Giuseppe Verdi cu „I due Foscari”. 1863: A apărut, la București, prima revistă umoristică editată de B.P. Hasdeu, "Aghiuță". 1863: Americanul J.T. Alden a brevetat metoda de obținere a drojdiei. 1866: Chestiunea Romană: tratativele lui Giuseppe Garibaldi se duc pe lângă Napoleon al II-lea cu tentativa de a confisca teritoriile Statului Pontifical, teritorii sub autoritatea papei. 1887: Este fondată „Asociația Academică din Coimbra”, cea mai veche asociație de studenți din Portugalia. 1890: Premiera Operei „Cneazul Igor“ de Alexander Porfirjewitsch Borodin în Marea Operă din Sankt Petersburg. 1891: Brazilia: Mareșalul Teodoro de Fonseca dizolvă Congresul brazilian și se autoproclamă dictator. 1891: Republica Velha, Deodoro da Fonseca declară starea de urgență. 1891: Rio Grande de Sud: Júlio de Castilhos este demis din funcția de președinte al Republicii. 1898: Columbia: Manuel Antonio San Clemente preia președinția. 1900: Premierea Operei „Povestea țarului Saltan“ (Orig.: „Saksa o zare Saltane“) de Rimski-Korsakov la opera Solodownikow din Moscova. 1903: Cu sprijin din partea SUA, Panama se desprinde de Columbia și își proclamă independența. 1905: Rusia: Țarul Nicolae al II-lea al Rusiei semnează decretul de amnistie pentru deținuții politici. 1906: Alois Alzheimer prezintă la Congresul de medicină de la Tübingen datele fundamentale ale bolii care îi va purta numele. 1906: La Berlin se încheie „Conferința Internațională de Telegrafie” care a hotărât schimbul de informații obligatoriu între stațiile conectate între ele. 1908: Statele Unite: alegeri prezidențiale, la care va învinge William Howard Taft. 1912: Mexic: revoluția împotriva lui Madero în Chihuahua. 1914: Primul Război Mondial: Marea Britanie anunță că toată Marea Nordului s-a transformat într-un câmp de luptă. 1916: Catar devine un stat protejat de britanici. 1918: Primul Război Mondial: Semnarea armistițiului între Imperiul Austro-Ungar și aliați, armistițiu care pune capăt războiului. Evenimentul a avut loc la „Villa Giusti”. 1918: Ca urmare a Primului Război Mondial se dizolvă monarhiile dunărene. 1918: Revolta marinarilor se extinde asupra muncitorilor din Kiel și marchează în Germania începutul Revoluției din Noiembrie. 1918: Polonia își declară independența față de Rusia. 1919: Istoricul Vasile Pârvan își inaugurează cursul de istorie la nou înființata Universitate a Daciei Superioare din Cluj cu prelegerea: „Datoria vieții noastre", în care a adus și un omagiu jertfei depuse de tinerii ostași români la înfăptuirea unității naționale a statului. 1920: Se înființează Școala Politehnică din Timișoara. 1930: Brazilia: Getúlio Vargas este proclamat președinte în urma unei lovituri de stat. 1935: Grecia: Cu întoarcerea regelui George al II-lea la tron se încheie perioada Republicii grecești. 1935: Son Kee-chung din Coreea încheie maratonul cu timpul de 02:26:42 ore, stabilind astfel un nou record mondial. 1936: Statele Unite: Franklin Delano Roosevelt este reales președinte. 1943: Spania: repatrierea diviziei División Azul. 1944: Armata franceză aduce un omagiu postum lui Antoine de Saint-Exupéry. 1946: Japonia: suveranitatea Împăratului japonez trece în mâna Parlamentului. 1947: Se semnează Tratado de Río prin care se acordă asistență militară reciprocă între statele americane din sud. 1950: România a aderat la Convenția cu privire la prevenirea și reprimarea genocidului, adoptată de Adunarea Generală a ONU la 9 decembrie 1948 și intrată în vigoare la 12 ianuarie 1951. 1954: Linus Pauling primește Premiul Nobel pentru chimie. 1954: Începe trimiterea trupelor franceze în Algeria din cauza intensificării mișcărilor pentru independență din acea colonie. 1954: Japonia: Premiera primei părți a filmului Godzilla. 1956: A fost înființată Opera Română din Iași, spectacolul inaugural fiind Tosca de Giacomo Puccini. 1957: Uniunea Sovietică a trimis primul animal în spațiul cosmic -câinele Laika-, la bordul navei Sputnik II. Astfel, Laika a devenit prima ființă vie terestră care a navigat în spațiu, supraviețuind însă numai 7 zile. 1958: La Paris este inaugurat Palatul UNESCO. 1958: Cuba: Andrés Rivero Agüero este ales președinte. 1959: Israel: Partidul Laburist din Israel (MAPAI) a lui Ben Gurion câștigă în alegerile legislative. 1961: Birmanul Sithu Thant este ales Secretar General al ONU. 1964: Statele Unite: Lyndon B. Johnson este ales președinte, luând astfel locul lui John Kennedy, care fusese asasinat, și devenind al 36-lea președinte al Statelor Unite. 1964: Bolivia: René Barrientos Ortuño preia puterea în urma unei lovituri de stat militare. 1966: Guatemala: este instaurată starea de urgență pe întreg teritoriu. 1966: Ciclonii în golful Bengalez provoacă peste 1.000 de victime. 1970: Salvador Allende este ales președinte al statului Chile. 1972: Chile: Președintele Salvador Allende formează un guvern mixt civil-militar. 1973: NASA lansează sonda spațială Mariner X cu destinația Mercur. 1973: Ministrul german al afacerilor externe, Walter Scheel, pune în timpul unei vizite la Moscova problema Berlinului. 1975: Regina Elisabeta a II-a a Marii Britanii inaugurează conducta petrolieră subacvatică prin care a fost adus pentru prima dată petrol din Marea Nordului. 1975: Generalul Khaled Mosharraf, conduce o lovitură de stat în Bangladesh. 1978: Republica Dominicană își capătă independența față de Commonwealth. 1978: URSS și Vietnam semnează un tratat de asistență și cooperare pe 25 de ani. 1979: Carolina de Nord: Adepții Ku Klux Klan protestează împotriva comuniștilor, care organizaseră demonstrația „Moarte Clanului“. 1983: Dizidenți palestinieni îl atacă, cu ajutor sirian și libian, pe Yaser Arafat pe câmpia /fâșia libanului. 1983: La nord de Kabul (Afganistan), un convoi militar rusesc a fost atacat într-o ambuscadă în tunelul Salangl, cu o lungime de 2,7 km; și-au pierdut viața peste 2.000 de oameni. 1985: Tito Brandsma, carmelitan olandez, ucis în 1942 de către naziști, a fost beatificat de Biserica Catolică. 1986: Statele Federale ale Microneziei au dobândit independența. 1986: Mozambic: Joaquim Chissano este desemnat președinte, înlocuindu-l astfel pe răposatul Samora Machel. 1986: Alianță de protectorat încheiat de Micronezia și de Marianas cu Statele Unite. 1988: Algeria: sunt aprobate prin referendum reformele propuse de președintele Chadli Benyedid. 1992: Bill Clinton devine al 42-lea președinte al Statelor Unite. 1992: Porto Rico: Pedro Roselló câștigă alegerile și este proclamat guvernator. 1992: Carol Moseley-Braun este prima femeie de culoare aleasă in Senatul american. 1994: Lansarea transportorului spațial american „Atlantis". 1994: Pe piața informatică este oferit Red Hat Linux 1.0. 1995: Taifunul "Angela", abătut asupra arhipelagului filipinez, s-a soldat cu 883 de morți și 188 de dispăruți. 1998: La Strasbourg este inaugurat Tribunalul European al Drepturilor Omului. 1998: Iridium, firma americană de telecomunicații, lansează pe piață primul serviciu de telefonie „via satelit”. 1998: Victoria islamiștilor moderați în Turcia. 1988: Formația britanică Oasis lansează albumul The Masterplan. 1999: Armenia: Aram Sarkissian devine șef al statului. 1999: Judecătorul spaniol Baltasar Garzón judecă 98 de militari argentinieni pentru masacre pe timpul dictatorului Pinochet. 2000: Stația Spațială Internațională începe să funcționeze. 2005: Portugalia: Ceremonia de decernare a premiilor MTV Europe Music Awards. 2005: SUA: Ceremonia decernării premiilor Latin Grammy Awards (Los Angeles). 2005: Rămășițile pământești ale lui Nicolaus Copernic au fost descoperite într-o catedrală din Polonia. 2006: Formația de muzică Tres de Noviembre prezintă primul său disc în sala Zacarías din Barcelona. Nașteri 1500: Benvenuto Cellini, artist italian (d. 1571) 1718: John Montague, conte de Sandwich, cel ce a inventat sandwich-ul (d. 1792) 1801: Vicenzo Bellini, compozitor italian (d. 1835) 1843: Mihail Romano, ofițer român Erou al Războiului de Independență (d. 1877) 1852: Împăratul Meiji al Japoniei (d. 1912) 1895: Marea Ducesă Olga Nicolaievna Romanova (d. 1918) 1901: André Malraux, romancier francez (d. 1976) 1901: Leopold al III-lea al Belgiei (d. 1983) 1903: Walker Evans, fotograf american (d. 1975) 1918: Petru Buzgău, pictor și grafician român (d. 1999) 1923: Dan Berindei, istoric și filosof român. 1924: Paul Cornea, istoric literar, critic literar și publicist român. 1926: Iulian Mihu, regizor și publicist român (d.1999) 1938: Nicolae Dragoș, poet și publicist român 1942: Claudiu Iordache, eseist, poet și prozator român. 1943: Alexandru Ecovoiu, prozator român 1949: Ștefan Baban, politician român 1949: Valeriu Buzea, politician român 1951: Gheorghe Barbu, politician român 1963: Romeo Raicu, politician român 1979: Emilian Dolha, fotbalist român Decese 361: Constantin al II-lea, împărat roman (n. 317) 753: Pirminius, sfânt german (n. 753) 1580: Jeronimo Zurita y Castro, istoric spaniol (n. 1512) 1600: Richard Hooker, teologian englez (n. 1554) 1643: John Bainbridge, astronom englez (n. 1582) 1643: Paul Guldin, astronom și matematician elvețian (n. 1577) 1711: John Ernest Grabe, teolog anglican (n. 1666) 1869: Andreas Kalvos, poet grec (n. 1792) 1914: Georg Trakl, poet austriac (n. 1887) 1917: Léon Bloy, scriitor francez (n. 1846) 1918: Aleksandr Mikhailovich Lyapunov, matematician rus (n. 1857) 1927: Karel Matěj Čapek-Chod, scriitor și jurnalist ceh (n. 1860) 1929: Olav Aukrust, poet norvegian (n. 1883) 1933: Emile Roux, medic, bacteriolog francez (n. 1853) 1936: Filip Lazăr, compozitor român (d. 1894) 1939: Charles Tournemire, compozitor francez (n. 1870) 1949: Solomon Guggenheim, industriaș american de origine elvețiană (n. 1861) 1954: Henri Matisse, pictor, sculptor și desenator francez, inițiatorul fobismului (n. 1869) 1970: Petru al II-lea, rege al Iugoslaviei (n. 1923) 1973: Marc Allégret, regizor francez (n. 1900) 1983: Alfredo Antonini, compozitor american (n. 1901) 1984: Richard Hurndall, actor britanic (n. 1910) 1990: Mary Martin, actriță americană actress (n. 1913) 1992: Ion Dumeniuk, lingvist, profesor universitar, publicist și om de stat moldovean (n. 1936) 1993: Leon Theremin, inventator rus (n. 1895) 1995: John Orchard, actor britanic (n. 1928) 1996: Jean-Bédel Bokassa, președintele al Republicii Central-Africane (n. 1921) 1998: Bob Kane, artist benzi desenate (n. 1915) 1999: Ian Bannen, actor scoțian (n. 1928) 2001: Prințesa Sofia a Greciei și Danemarcei (n. 1914) 2002: Lonnie Donegan, muzician scoțian (n. 1931) 2002: Jonathan Harris, actor american actor (n. 1914) 2003: Rasul Gamzatov, poet rus (n. 1923) 2006: Paul Mauriat, muzician francez (n. 1925) 2006: Marie Rudisill, scriitor american (n. 1911) 2009: Francisco Ayala, scriitor spaniol (n. 1906) 2010: Viktor Cernomîrdin, om politic rus (n. 1938) 2014: Gordon Tullock, om de știință american 2015: Csaba Fenyvesi, campion olimpic la scrimă (n. 1943) 2015: Ahmad Tschalabi, om politic irakian Sărbători Sfinții Mucenici Achepsima, episcopul, Iosif, preotul si Aitala, diaconul (calendarul ortodox si greco-catolic) Ziua Vânătorilor de Munte Men's World Day Panama - Ziua Națională, aniversarea proclamării independenței față de Columbia (1903) Dominica - Ziua Națională, aniversarea proclamării independenței față de Marea Britanie (1978)