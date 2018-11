Moldova.org recomandă: DoR, Europa Liberă, Agora, Diez

16:10

Victor Bunescu, un locuitor al orașului Chișinău, a fost agresat de un șofer care conducea pe trotuarul străzii Zelinschi din Capitală. Acesta urmează să fie identificat de către Inspectoratul Național de Patrulare al IGP. „Am fost atacat de acest individ necunoscut, până când, doar pentru faptul că mergeam pașnic pe trotuar. El claxona agresiv din […]