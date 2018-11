Oleg Serebrian, Ambasador al Republicii Moldova în Germania, dezvăluie într-un interviu detalii despre noul său roman

10:20

Cele mai frumoase cărți din România. Anul acesta au fost înscrise în concurs 150 de cărți concepute, publicate sau tipărite în România și Republica Moldova în ultimul an. Dintre acestea, 33 de titluri au fost desemnate finaliste și doar 13 vor fi premiate în cadrul vernisajului din noiembrie. Cărțile finaliste vor face parte dintr-o expoziție itinerantă în țară și în străinătate și, de asemenea, vor reprezenta România în competiția internațională de design de carte Best Book Design from All Over...