Trolli lui Năstase şi ai Maiei Sandu, “teleportaţi”, in corpore, la teatrul Satiricus

22:30

Președintele Partidului Liberal Democrat din Moldova (PLDM), Tudor Deliu, nu crede că temerile Maiei Sandu și ale lui Andrei Năstase, precum că Partidul Democrat (PD) va bate mai tare în ei, dacă liberal-democrații vor fi acceptați ca parte componentă a Blocului electoral „ACUM”, sunt întemeiate. „Nu cred că asta este o problemă pentru ei (că democrații se vor folosi de imaginea pe care o are PLDM, în frunte cu Vlad Filat, și vor bate mai tare în PAS și PPDA), cu atât mai mult că o mare majoritate a membrilor PAS sunt foști exponenți ai PLDM. Chiar în conducerea PAS sunt foarte mulți membri care au fost în guvernele de pe atunci, chiar poate mai mulți decât sunt azi în PLDM. Ori cu PLDM, ori fără PLDM, PD va prelungi această retorică în campania electorală. Totuși, nu cred că asta poate să le mai aducă pus valoare, deoarece acest subiect se discută de trei ani”, a declarat Tudor Deliu, la o emisiune de la N4.Deliu a fost întrebat care au fost punctele slabe ale lui Vlad Filat și de ce a ajuns în situația în care este astăzi. „Nu știu dacă voi putea identifica punctul slab al dlui Filat, deoarece îl cunosc ca pe un om puternic, un om care a trăit cu grijile R. Moldova. Dar se vede că în unele momente a șchiopătat, mai ales la nivel de rivalitate cu dl Plahotniuc. Nu vreau să intru în detalii, pentru că poate nu le cunosc pe toate. Unul dintre punctele slabe ale dlui Filat a fost acela că a acceptat pe lângă el foarte multe persoane fără ca să vadă cine sunt acestea. Ne-am convins că cei mai apropiați de pe lângă dumnealui au fost primii care l-au trădat. Și la nivel de deputați, și la nivel de miniștri, și la nivel de simpli prim-miniștri. Îmi pare rău că multe persoane au venit în partid doar pentru a obține ceva pentru ei și nicidecum pentru a face ceva pentru țară. Marea bunătate a dlui Filat l-a trădat, pentru că apropiau de el persoane fără să fie verificate la nivel de integritate și moralitate”, a explicat actualul lider al PLDM.Tudor Deliu a mai adăugat că Vlad Filat ar vrea să spună multe, dar nu poate să o facă: „Din discuțiile pe care le-am avut cu dlui, am înțeles că, dacă nu se poate exprima vocal, atunci se va exprima în scris în timpul apropiat. Ultima întrevedere cu dl Filat a fost în primăvara acestui an. Am discutat peste o oră. În luna septembrie, am depus un demers la Penitenciarul Nr. 13 pentru o vizită la dlui, dar ni s-a refuzat. Joi dimineață am depus iarăși un demers la șeful Penitenciarului 13, dar ni s-a refuzat. Argumentul este „foarte puternic”. Au spus că nu au săli libere unde am putea discuta cu domnul Filat”.Sursa: ziarulnational.md