Vladmir Cebotari, le-a cerut liderilor PAS și PPDA să demisioneze de la conducrea formațiunilor, deoarece nu sunt în stare să propună soluții pentru îmbunătățirea vieții oamenilor

“Dați-vă demisia de la conducerea partidelor, pentru că ați recunoscut că nu știți cum să majorați salariile pentru cetățeni. Dacă nu puteți să asigurați bunăstarea cetățenilor, plecați și oferiți-le posibilitatea altor persoane din partid, care cunosc ce trebuie să facă”, a declarat Vladimir Cebotari.În opinia sa, reforma salarizării, dar și implementarea alor proiecte sociale se datorează creșterii economice, asigurată în ultimii ani de PDM.“În anul 2016 noi am adus stabilitatea în viața social-economică și politică a Moldovei. Anul 2017 a fost un an al creșterii economice, iar în 2018 am reușit să dezvoltăm economia. Acum, datorită proiectului „Salarii bune” am văzut adevărata față a liderilor celorlalte partide, pentru că nu am văzut niciun lider de partid să zică că acest proiect este bun și este făcut pentru cetățeni.

Citeşte toată ştirea

• • •

Alte ştiri de Politics