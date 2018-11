(foto) Cele mai bune fotografii ale anului au fost premiate la gala Siena International Photography Awards 2018

15:30

Ai vrea să participi la un training care te va învăţa noţiunile de bază ale autoapărării? Doreşti să obţii mai multă încredere şi siguranţă în forţele tale? Atunci nu rata evenimentul „Self-defense: You are the force”, organizat de Speak Up! Moldova. În cadrul acestuia, vei avea oportunitatea să înveţi şi să pui în pratică tehnici de autoapărare, cu îndrumarea antrenorilor şi specialiştilor. Articolul Speak Up! Moldova te invită la un training unic de autoapărare. Cum te poți înregistra apare prima dată în #diez.